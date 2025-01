President Karis ja diginõukoja liikmed tutvustasid Maldiivide presidendile Mohamed Muizzule Eesti e-riigi teenuseid ja rääkisid digiriigi ülesehitamise kogemustest. President Karis tõdes, et ehkki praegu peetakse Eestit e-riigi lahenduste poolest maailmas üheks edukamaks riigiks, ei olnud see edu ette määratud, vaid tugines selge visiooniga inimeste väga tarkadel otsustel ning valmisolekul näha tehnoloogiates võimalusi.

«30 aastat tagasi ei olnud meile määratud saada digitaaltehnoloogiate ülemaailmseks liidriks ja asjad oleks võinud minna hoopis teises suunas,» rääkis riigipea. «Meil oli õnne, et meie visionäärid tegid tarku ja julgeid otsuseid ning panid sellega aluse e-Eesti ülesehitamisele. Digiriigi loomisel ja arendamisel on väga oluline roll ka haridusel, aga ka avaliku ja erasektori usalduslikul koostööl.»

Riigipea sõnul peab Eesti edasi mõtlema, milliseid tehnoloogiad ja digioskusi tuleb tuua koolidesse, et saaksime jätkata ühiskonnale vajalike uuendustega. «Meil on endiselt palju vaja teha oma saavutuste säilitamiseks, kuid kõige olulisem on luua ökosüsteem, mis toetab uusi ideid ja meelitab ligi talente kogu maailmast,» ütles president Karis. «Samuti tuleb kasutada kõiki digitaalseid uuendusi, et toetada haridust, tervishoidu ja rohepööret. Tehisintellekt on kindlasti üks põnev tööriist, millega eesmärke saavutada.»