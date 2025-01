Nõukogu esimees Rein Veidemann ütles, et seni pole veel selge, kuidas see arutelu välja hakkab nägema. «Ilmselt tuleb avakõne Varro Vooglaiult, kes Objektiivi platvormi kasutades on kutsunud inimesi ummistama protestidega ERRi siselisti. Sinna laekuvad seniajani igasugused nõuded, selgitused ja muu, mis sinna juurde kuulub,» selgitas ta.

Muu hulgas avaldab riigikogu liige Vooglaid ühismeedias ERRi juhatusele ja nõukogule saadetud protestikirju. Veidemanni sõnul on tegemist nii-öelda nokk-kinni-saba-lahti-olukorraga, sest Vooglaid kuulub ka ise ERRi nõukokku. «Tahamegi küsida, miks ta seda teeb, sest nõukogu liikmena on ta ise vastutav selle eest, mida nõukogult nõuab,» rääkis Veidemann. «Mina näen tema ainsa tagamõttena seda, et nõukogu kutsuks tagasi kogu juhatuse või teeks juhatusele ettepaneku karistada mõnda toimetust – aga see on võimatu. Nõukogu ei saa juhatusele ette kirjutada kellegi karistamist. Nõukogu saab juhatuse tagasi kutsuda, aga siis peab selle põhjuseks olema tohutu finantskuritegu või muu suurekaliibriline möödalask.»