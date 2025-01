Pealinna kõnniteedelt koristatud lume alt tuli välja ohtlik libedus

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam tõdes, et lumelükkamine ja libedusetõrje on kaks erinevat tööd. «Libedusetõrjeks tuleb kasutada teisi vahendeid. Kui on kaebusi mõne konkreetse teelõigu kohta, siis oskaks öelda, kas ja millal seal midagi tehakse,» ütles Udam Postimehele.

Kõnniteed võivad tema sõnul mõnes kohas libedad olla seetõttu, et neid puhastavatel sahkadel on allääres kummilaadne serv. «See on sellepärast, et metall lõhuks teed, kui sahajuht üritaks teekatet päris puhtaks lükata. Ja ilmastikuolude tõttu võib tõepoolest see libedus tekkida,» ütles Udam.