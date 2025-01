Üle-eestiline digikoristuspäev kutsub kõiki vabanema digiprügist

«Digikoristusnädala populaarsus aina kasvab, kõige rohkem osavõtjaid on olnud 180 õppeasutust ja üle 10 000 osaleja, nii noored ise, õpetajad kui ka lapsevanemad. Meie jaoks on oluline rääkida digiprügist kui jäätmete liigist, mille tekkimisel on tuntav keskkonnamõju, mis sest et me seda prügi silmaga ei näe. See on oluline eriti laste ja noorte puhul, kes loovad ise veebis aktiivselt sisu ja kelle digitarbimisharjumused on alles välja kujunemas,» lausus Rohelise Kooli kommunikatsioonispetsialist Liina Vakrööm.