Õiguskantsler soovitab kaitseministril tõsta reservväelastele makstavat toetust ja hüvitist

Ta tõi välja, et võttes aluseks statistikaameti avaldatud tarbijahinnaindeksi andmed aastatel 2013–2024, on näha, et tarbijahinnahindeks on 11 aastaga tõusnud 54,9 protsenti.

Keskmine brutopalk on tõusnud võrreldes 2013. aastaga (949 eurot) ligi kaks korda: 2024. aasta juunis oli keskmine brutopalk 2113 eurot. Palgaportaali palgad.ee järgi on Eestis sõduri (riigikaitse ja turvavaldkond) keskmine netokuupalk vahemikus 1242–2120 eurot. «Arvestades, et ohvitserile makstakse toetust 50 eurot päevas, allohvitserile 40 eurot ja sõdurile 37 eurot päevas, siis ühes kalendrikuus oleksid toetused vastavalt 1500, 1200 ja 1110 eurot. See näitab selgelt, et 2013. aasta kehtestatud toetuse piirmäärasid ei saa praegu pidada ajakohaseks, sest elukallidus on selle ajaga märgatavalt tõusnud,» tähendas Madise.

Palun kaaluge reservväelastele makstava toetuse ja hüvitise piirmäärade tõstmist, et need oleksid põhiseaduse kohaselt üldistes huvides õiglased ja ajakohased Õiguskantsler Ülle Madise

Õppused on kulukad

Õppuste korraldamine toob kaasa märkimisväärse kulu riigieelarves. Näiteks kui 2018. aastal osales õppekogunemistel 6053 reservis olevat inimest (715 ohvitseri, 1649 allohvitseri ja 3689 sõdurit), siis 2023. aasta õppekogunemistele oodati 25 700 reservväelast.

Madise tõi välja, et tööandja võib maksta reservteenistuses viibijale töötasu või hüvitada talle palga ja reservteenistuses osalemise aja eest makstud toetuse vahe. «Sellega antakse tööandjale võimalus motiveerida ja toetada oma töötajat ning samas panustada riigikaitsesse.» Õiguskantsler tähendas, et kuigi riigi ja tööandjate toetus võib teatud juhtudel leevendada reservväelaste omandipõhiõiguse piiranguga tekkivat kahju, ei võimalda see paljudel juhtudel siiski maksta õiglast hüvitist.

Toetuse piirmäärasid saab tõsta

Õiguskantsler ütles kokkuvõtteks: «Kui reservväelaste toetuse ja hüvitise piirmäärad ei vasta enam praegusele elukallidusele ega motiveeri reservväelasi õppekogunemistel osalema, on võimalik toetuse piirmäära tõstmisel lähtuda Kaitseväe palgasüsteemi kõrgemast palgaastmest või Eesti keskmisest brutopalgast. Samuti on võimalik sarnaselt vanemahüvitisega, millel säilitatakse isikule eelmise kalendriaasta keskmine töötasu, kehtestada reservväelastele makstava toetuse ülemmäär, mis arvestaks piisavalt ka suurema sissetulekuga inimeste huve, kuid välistaks samas võimaluse, et riik peab kandma ettenägematuid ja ülemäära suuri kulusid.»

Õiguskantsler ootab kaitseministeeriumist vastust veebruarikuu lõpuks.