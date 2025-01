Rääkisime sanktsioonidest Venemaa vastu, nende varade külmutamisest, lääne abist Ukrainale... Aga kõige rohkem sellest, mis puudutab Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi algatust. Lisaks arutasime, kuidas saaks tuua kodumaale tagasi küüditatud Ukraina lapsi. Eestil on selles väga oluline roll. Neid teemasid, mida arutada nelja silma all, on väga palju, ja rääkisime neist avameelselt. Oleme Ukrainale väga lähedane võitluskaaslane ja seetõttu ongi sellised jutud põhjalikud ja ausad.