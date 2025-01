GALERII Ukraina presidendi abikaasa tunnustas Eestit peremajade rajamise eest

Eesti oli Olena Zelenska Fondi esimene rahvusvaheline partner, kes on peremaju ehitades edasi arendanud Ukraina «Room for Childhood» projekti. «Tänu sellele algatusele on kaks suurt sisepõgenike hooldusperet Khersonist saanud uued kodud Žõtomõri oblastis,» lausus Zelenska. «Meie fond aitas leida pered, kes enim tuge vajavad, ja ka ehituseks sobivad maatükid. Oleme Eesti partneritele väga tänulikud toetuse eest.»

Fondi tegevjuht Nina Horbachova nentis, et lapsed on ühiskonnas eriti haavatavad ja vajavad sõja ajal rohkem tuge kui muidu. «Olena Zelenska fond on algusest peale toetanud lapsi, eriti just kasuperesid,» mainis Horbachova. «Iga suur asenduspere on saanud fondilt abi: koolitarbeid, ehitusmaterjali, kodutehnikat jm. Kahjuks on paljud meie kasupered Vene rünnakute tõttu oma kodudest ilma jäänud. Seetõttu otsustasime aasta tagasi, et peame alustama just neile majade ehitamist, ja panime projektile nimeks «Room for Childhood».»