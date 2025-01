Sõbiha sõnul tuleks Euroopa riikidel piirata viisade andmist Vene Föderatsiooni kodanikele. «Eraldi tõstatasin koos oma Eesti kolleegiga küsimuse venelastele mitmekordsete viisade väljastamise jätkamisest,» lausus ta. «Euroopas toimuvate hübriidrünnakute taustal oleme veendunud, et on aeg see poliitika üle vaadata ja oluliselt muuta. Mitmekordsete viisade väljastamist Venemaa Föderatsiooni kodanikele tuleb oluliselt piirata. See on õiglane, õigustatud ja legitiimne tegevus. Ka sanktsioonide survet tuleb suurendada, peame tõstma agressori jaoks sõja hinda. Nõuame üheskoos uut Venemaa-vastaste sanktsioonide paketti, mis tuleks vastu võtta talve lõpuks.»