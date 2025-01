Riik kannab presidendi ametiga seotud kulusid ka pärast tema surma

Eelmisel nädal maetud president Arnold Rüütli nõunik Jüri Kann ütles, et tema töö selles ametis on nüüd otsas, kuid vastavalt vabariigi presidendi kantseleiga sõlmitud lepingule on tal kolm kuud aega, et korrastada ja üle anda presidendi arhiiv ja muud materjalid. Rahvusarhiiv on sellega juba arvestanud ja Kannile tuleb appi kogenud arhivaar.