Tsahkna: vaherahu toob leevenduse liialt kaua kestnud kannatustele

«Inimesed Lähis-Idas on pikka aega pidanud taluma kohutavaid kannatusi. Loodan väga, et vaherahu rajab tee kõigi pantvangide vabastamiseni, annab võimaluse toimetada Gaza tsiviilelanikeni hädavajalikku abi ja jõuda Lähis-Idas püsiva rahuni,» ütles Tsahkna. «On väga oluline, et mõlemad osapooled peaksid kokkuleppest kinni.»