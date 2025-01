Kuna Venemaa armee sõjaväelased ei reisi enam nii palju kui varem, muudab see nendega kontakti ja usalduse saavutamise keerulisemaks kui varem, räägib kaitseväe luure­keskuse ülem kolonel Ants Kiviselg Ukraina sõja aegse luuretöö telgi­taguseid avades. Siiski on inimluurel ka praegu Eesti luuretegevuses oluline roll.

Ukraina sõjaväeluurega suhtleb Eesti vastaspool endistviisi igapäevaselt. Kuigi Kiviselg detailseks ei lähe – sest vaenlase elu lihtsamaks ei taha ta teha –, toob ta välja, et kui eelmisel kuul meie piiri lähedal Ust-Luga naftaterminali droonidega rünnati, oli eestlastel olemas paaritunnine infopuhver, et miskit on juhtumas. Kas see oli ukrainlaste eelhoiatus, jätab Kiviselg enda teada.

Samuti rääkis ta, et Vene armee reform, mis mõni aeg tagasi suurejooneliselt välja hõigati, on töösse läinud: üksusi on hakatud formeerima ja liigutama ka meie piiride lähistel olevatesse baasidesse. «Kuid reeglina on kõik need üksused peale formeerimist saadetud Ukrainasse,» lisas Kiviselg.