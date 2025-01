Uuring: faktikontrollijad pole elanike usaldust pälvinud

Muudatus läheb esialgu käiku Ameerika Ühendriikides. Muudatusi kommenteerides ütles Zuckerberg: «Faktikontrollijad on olnud poliitiliselt liiga kallutatud ja hävitanud rohkem usaldust, kui nad on loonud.»

Viimases ühiskonnauuringute instituudi küsitluses paluti vastajatel öelda, kas nad nõustuvad või ei nõustu antud seisukohaga. 21 protsenti vastajatest ütles «ei» või «pigem ei» ehk ei nõustunud, samas kui 45 protsenti ütles «pigem jah» või «jah», mis tähendab, et nad nõustuvad Zuckerbergi seisukohaga. Lisaks märkis 35 protsenti vastajatest, et neil puudub selles küsimuses arvamus.

Erakondliku eelistuse järgi on 79 protsenti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), 53 protsenti Keskerakonna ning 45 protsenti Isamaa toetajatest seisukohal, et faktikontroll on olnud poliitiliselt liiga kallutatud ja hävitanud rohkem usaldust, kui on loonud. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetajatest 36 protsenti ei nõustu sellega ning 26 protsenti nõustub. Reformierakonna toetajatest 51 protsneti ei nõustu ning 18 protsenti nõustub.