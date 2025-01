Analüütik tõdes, et 2024. aastal kiirenes sündide vähenemine võrreldes 2023. aastaga veelgi. «Mullu sündis 9646 last, mida on enam kui 1000 võrra vähem kui 2023. aastal. Alates 1919. aastast, mil hakati järjepidevalt statistikat avaldama, on see kolmas järjestikune aasta, mil sündis rekordvähe lapsi,» ütles ta.