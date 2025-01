Andrus Ansip andis rahvusarhiivile üle oma isikuarhiivi

Kokku on üleantud dokumente rohkem kui 50 kastitäit. Järgmiste sammudena dokumendid hinnatakse, korrastatakse ja kirjeldused kantakse arhiiviinfosüsteemi AIS, seejärel on nendega võimalik tutvuda kõikidel huvilistel.

Riigiarhivaar Priit Pirsko rääkis, et rahvusarhiiv on Andrus Ansipile väga tänulik otsuse eest oma arhiiv üle anda. «Endise peaministri ja eurovoliniku arhiiv kujutab endast olulist peatükki Eesti lähiajaloost, andes seega suurepärase võimaluse mineviku mõtestamiseks juba nüüd, aga ka kaugemas tulevikus,» ütles riigiarhivaar.

Kõrgemate riigiametnike isikuarhiivid on rahvusarhiivi üks olulisi kogumissuundi. Oma dokumente on üle andnud teiste hulgas Mart Laar ja Toomas Varek ning Ülo Nugise ja Ülo Kaevatsi pärijad. Täienemas on president Arnold Rüütli büroo dokumentide arhiiv. President Kersti Kaljulaidi büroo ettepanekul arhiveeriti 2024. aastal riigijuhi ametlik Facebooki konto.