FOTOD Suurtükiväepataljon tähistas 107. aastapäeva

Suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Allan Raidma sõnul kinnitab sõda Ukrainas, et suurtükiväe tähtsus lahinguvälja kuningana on tänapäeval sama kõrge kui oli 107. aastat tagasi, mil sõja lävel olnud Eestis asutati 1. suurtükiväebrigaad.

«Rakvere raudteejaamast algas kunagi suurtükiväelaste teekond Vabadussõja esimesse lahingusse. See teekond oli täis väljakutseid, eneseületusi ja võitlusvaimu. Meenutame koos neid, kes andsid oma elu ja panuse Vabadussõjas, et tagada meile vabadus. Vabadus on kallihinnaline ning seda ei tohi kunagi võtta iseenesestmõistetavana. See on väärtus, mille eest tuleb seista igal hetkel. Elagu suurtükivägi ja elagu Eesti!» lausus Varek.