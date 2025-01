Selleks et selle 22 miljoni euro kasutamine, mis kultuurkapital on lubanud filmilinnaku rajamiseks, oleks võimalikult tõhus, läbipaistev, kontrollitav ja kõigile arusaadav ning et filmivaldkond saaks paviljoni käitamisest kasu võrdsetel tingimustel – nii rääkis Purga «Aktuaalsele kaamerale».

Miks riik tahtis lepingupartnerit vahetada, jääbki ebaselgeks. Kuluaarides nenditakse, et juba möödunud aasta lõpus oli näha, et kuskil on osaliste suusad risti läinud ja nii ministeeriumi kui kultuurkapitali poolt jõudsid linnavalitsusse signaalid, et TFWga filmilinnaku rahastamislepinguni ei jõuta.