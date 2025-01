«Britid on meie võtmeliitlane – nende vägede kohalolu Eestis ja juhtroll NATO-s on piirkonna julgeoleku tugisammas. Ühendkuningriigi pühendumus on aidanud tugevdada nii NATO idatiiba kui ka taganud meie inimeste turvatunde,» ütles president Karis. Ta meenutas möödunud kuul toimunud kohtumist Briti peaministri Keir Starmeri ja mereväelastega Vanasadamas, kus viibis Suurbritannia fregatt HMS Iron Duke.