Terviseamet hoiatab tervisealast valeinfot levitava perearsti eest

Terviseamet edastas , et kuigi mõned postitused on saanud tänaseks külge valeinfo eest hoiatava märgistuse, toovad nad välja kolm näidet, millise info suhtes tuleks säilitada kriitikameel isegi juhul, kui selle jagajaks on arst.

Terviseamet lükkas väite ümber. «mRNA vaktsiinid ei «kuhja» organismi võõrvalke. Vaktsiinid stimuleerivad immuunsüsteemi tootma antikehi, mis aitavad organismi kaitsta haigustekitajate vastu. Vaktsiinides sisalduvad antigeenid on hoolikalt valitud ja nende kogused on väga väikesed,» edastas amet.

Lasn edastas sotsiaalmeedias üht levinud vandenõuteooriat, nagu lennukitelt külvatakse õhku «keemiapilvi», mis on tervisele ohtlikud. Doktor jagab pilte pilvedest ja on postitanud järgmise väite.

«​Teame, et alumiiniumil on selge seos dementsusega ja teiste haigustega, mis viivad inimesi teadagi kuhu.» Tõendava asjaoluna on doktor välja toonud postituse, milles esitatakse loetelu vihmaveest tuvastatud «ohtlike» ühendite kohta, mille hulgas on ka alumiinium. Postitus väidab, et tegemist on ühe kohtuasjaga seoses tellitud uuringuga ning viidatakse Riccardo Luzi advokaadibüroole.