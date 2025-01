PTA: hoiame Saksamaa suu- ja sõrataudi juhtumil silma peal

Kuigi hetkel saab Saksamaa juhtumist tulenevat võimalikku taudi leviku risk Eestisse hinnata madalaks, siis ohtu välistada ei saa. «Väga oluline on, et meie loomapidajad jälgiksid bioturvalisuse nõudeid, et välistada haiguse sissetoomist või edasisist levikut. Saksamaa pädev amet on kasutusele võtnud kõik meetmed, et haiguse levikut takistada. Näiteks on suletud piirkonnas loomaaed, peatatud loomadega seotud üritused jne,» selgitas Kalda.