SÕLMKÜSIMUS Kuidas ERRi pilt peale kärpeid edasi jookseb?

Margus Ader, kes on juba aastaid täitnud pimeda aastaaja nädalavahetustel kümneid tuhandeid Eesti kodusid oma tunderohkete, ent samas asjatundlike telekommentaaridega rahva talviseks lemmikmeelelahutuseks saanud laskesuusatamise suurvõistlustelt, enam mikrofoniga välismaale kaamerate ette ei pääse.

See on talle suur muutus, võrreldes kolme eelmise talvega, mil veetis Eesti Rahvusringhäälingu lepingulise spordikommentaatorina Euroopas välislähetuses igal aastal kokku vähemalt 17–18 päeva. Sel hooajal, mis, tõsi, on alles poole peal, tuleb neid päevi ümmargune null.