Jää ja lume laul

Järve raudtee ääres, tõkkepuu taga ning nii kaugel ühistranspordist, et juhuslik uitaja siia küllap kunagi ei satu, asub Tänavapuhastuse ASi staap. Tänavapuhastuse AS on üks kolmest eraettevõtjast, kel ülesandeks tagada vastavalt lepinguile pealinna tänavate heakord. Kuid mingem staapi, sest just nii silt ütlebki: staap. Staabi juures on kolmekorruseline büroohoone, mis pakub varju kurjade ilmaolude eest, ning parkimisplats, mis täis erinevat tehnikat. On ka moodne betoonist töökoda-ladu, mille ühes ruumis kuhjad valget naatriumkloriidi. Päris tavaline supi sisse panemiseks sobilik söögisool see mägi siiski pole – nagu tänavapuhastaja Martin Orasi soola näppude vahel pudistades näitab, on sellele lisatud paakumisvastast kemikaali. Siis lööb Orasi masinale hääled sisse ja vurab kopatäie soolaga puisturauto juurde. See on juba neljas masin, mis eile linna peale libedust ennetama läks.