Kuigi Eestis on oskustöölistest suur puudus, on kutsekoolides erialasid, mille lõpetajaid on kümme korda rohkem, kui neid vajatakse. Ministeerium on olukorda analüüsinud ja appi võtnud OSKA uuringud. «Kasutasime kutseõppesse vastuvõetute arvusid ja senist nominaalajaga lõpetamise statistikat ning kõrvutasime saadud andmeid OSKA prognoositud tööjõuvajadusega,» selgitas HTMi kommunikatsiooninõunik Elo Eesmäe. Arvestati ka analüütikute ettepanekuid põhikutsealade koolituspakkumises kohta.