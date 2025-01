Narva linnapea Katri Raiki sõnul hooldusfirmad pingutavad, linnamajandusspetsialistid kontrollivad, linlased ja poliitikud on rahulolematud. «Nii on see kahjuks kõikjal. Narva haigla erakorralise meditsiini osakonda on viimase nädala jooksul libedaga tekkinud vigastuse tõttu pöördunud üle 300 inimese, 40–50 inimest päevas,» kirjutas Raik sotsiaalmeedias. Ta lisas, et hooldusfirmad peavad veel rohkem pingutama ja narvalased peavad olema ettevaatlikud.