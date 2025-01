James Acunal on laialdased kogemused luureoperatsioonide ja strateegiliste kaitsealgatuste alal ning kes on keskuse Baltic Ghost Wing ideoloog.

Teie kolleegid teatasid pärast hiljutist droonirünnakut Venemaa Ust-Luga sadamale, et need «lendavad pommid» ei lennanud Eesti õhuruumi. Pärast seda ilmusid Venemaa allikates versioonid USA Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk drooni 8. jaanuaril Eesti kohal lendamise põhjuste kohta. «Ameerika linnuke kogub tõenäoliselt infot Ukraina relvajõudude jaoks,» kirjutas Vene jõuametkondadele lähedane telegram-kanal Shot. Kuivõrd võivad need sündmused olla seotud? Küsimus ei ole poliitikast, vaid tehnikast.