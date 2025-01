Välisminister Tsahkna soovitab kaaluda TikToki keelustamist ka Euroopas

«TikTok ei ole meedia, vaid mõjutusrelv,» hoiatas Tsahkna. «Selle kõrval on teada, et TikTok kogub kasutajate kohta rohkelt andmeid, samal ajal pole selge, kellel võib olla kogutud andmetele ligipääs. Kuivõrd TikTok kuulub Hiina ettevõttele, on õigustatud kartus, et andmed võivad jõuda Hiina võimude kätte. Ka välisluureameti mulluses aastaraamatus öeldakse, et TikTok kogub ulatuslikult infot, mis võib olla kasulik luureinfo kogumisel, väljapressimiseks, samuti ka küberrünnete jaoks.»