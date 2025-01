Isamaa ühendused kutsuvad laiapõhjaliselt rahvastikukriisi lahendama

«Endise rahvastikuministrina jälgin järjepidevalt ning suure murega Eesti rahvastikustatistikat,» ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Riina Solman. «Pean enda kohuseks välja öelda, et rahvastikukriis on Eestis nüüd teravalt kohal. Mullu sündis meil esmakordselt vaid ligikaudu 9600 last. Statistikaameti poolt 16. jaanuaril avaldatud esialgsed andmed ütlevad, et Eesti rahvaarv vähenes eelmisel aastal enam kui 5000 inimese võrra, vaatamata sellele, et sisseränne ületas väljarännet. Peaminister Kristen Michal on enne oma ametisse nimetamist öelnud, et Eesti lapsi saab ainult Eestist. Kutsun kogu ühiskonda, sealhulgas peaministrit madala sündimuse probleemile ja võimalikele lahendustele üheskoos otsa vaatama.»