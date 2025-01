Joller: ebateaduse süsteemne levitamine tuleks kuulutada kuriteoks

«Just praegu võitlevad haiglates mitu läkaköha põdevat beebit ja suuremat last oma elu eest. Kas teadsid, et läkaköha korral võib köhahoog lõppeda roidemurruga? Minu meelest tuleks ebateaduse süsteemne levitamine kuulutada kuriteoks: see toob kaasa reaalseid kannatusi ja surma. Vaktsiinid hoiavad neid kannatusi ja surma ära,» sõnas Joller ühismeedias.

Karmen Joller kutsus oma postituses vaktsiinides kahtlejaid üles vaatama videot, mille ta postituse kommentaariumisse lisas. «Hoiatan, et see on raske vaatamine, mina ei suutnud seda lõpuni vaadata,» lisas ta.

Samuti selgitas Joller, et nii pisikese beebi puhul, keda ei saa veel läkaköha vastu vaktsineerida, kaitsevad teda vaktsineeritud ema rinnapiimast pärinevad antikehad või see, et tema ümber olevad inimesed on vaktsineeritud. Ta rõhutas, et läkaköha on piin mitte ainult imikutele, vaid ka suurematele lastele ja isegi täiskasvanutele.

Joller tõi oma postituses välja, et Eestis leviv ebateadus on muutunud tõsiseks probleemiks, kuna sellel on otsene mõju inimeste tervisele. Ta märkis, et kõige murettekitavam on see, et ebateaduse levitamisesse on kaasatud ka meedikud, kellel peaksid olema teaduslikult põhjendatud teadmised ja vastutus.

«Sellele tuleb piir panna! Seejuures on oluline, et säiliks meedikute autonoomia, kuid samas tuleb üles leida ka need üksikud, kes heauskselt või lausa pahatahtlikult patsiente kahjustavad,» kirjutas ta lõpetuseks.