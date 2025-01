Õiguste rikkumine või kaitse ekstremismi eest? Siseministeeriumi esitatud eelnõu tekitas ägedaid vaidlusi

Siseministeerium on koostanud seaduseelnõu, millega kavatsetakse muuta «Kirikute ja koguduste seadust». Juba 23. jaanuaril esitatakse see kinnitamiseks valitsusele ja 27. jaanuaril Riigikogule. Huvitatud pooled kirjutasid oma hinnangutes, et eelnõu vajab tõsist ümbertöötamist – karmistamise suunas või vastupidi. Rus.Postimees uuris, milliseid puudusi tuvastati ja milliseid tagajärgi võib seadus oma praegusel kujul kaasa tuua.