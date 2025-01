Eelnõu kohaselt muudetakse määruses sätestatud põhimõtet, mille kohaselt on taotluse alusel kesklinna tsoonis parkimistasu maksmisest vabastatud selline sõiduk, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi heide (CO2 heide) on null grammi kilomeetri kohta. Muudatuse jõustumisest on taotluse alusel parkimistasu maksmisest vabastatud kesklinna tsoonis üksnes see sõiduk, mille heitgaasi süsinikdioksiidi heide on null grammi kilomeetri kohta ja mille omaniku või vastutava kasutaja elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.