ANALÜÜS Infooperatsioon või objektiivne hinnang? Ankrusaaga tekitab küsimusi

Kirjeldatu on küll kõvasti liialdatud väljamõeldis, kuid illustreerib veidi olukorda avalikus diskussoonis seoses Läänemere võimalike sabotaažiaktidega. Ühel pool on need, kes räägivad kindlatest süüdlastest, ja teiselt poolt tuleb signaale, justkui oleks kõik kolm olnud õnnetusjuhtumid, nagu väitis üleeile Ameerika Ühendriikide väljaanne The Washington Post. Siinkohal tuleb märkida, et kõigi kolme juhtumi uurimine alles kestab ning formaalselt pole ametlikke süüdistusi esitatud. Aga neid pole ka välistatud.