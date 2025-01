Abipiiskop Damaskinos: olen kui Soome õigeusu kiriku vastukingitus Eesti õigeusklikele

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus 12. jaanuaril ametisse pühitsetud Damaskinos on juba aastaid Eestiga seotud, muu hulgas Saaremaa Reomäe nunnakloostri vaimuliku isana ning EAÕK Teoloogilises Instituudis teoloogiat õpetades.

«Eestis on minu kirikukaaslasi ligi 35 000,» ütles vaimulik. «Soomes on õigeusklikke umbes üks protsent elanikkonnast, aga nende arv kasvab, nagu ka mujal läänemaailmas – ja seda just noorte inimeste arvelt.»