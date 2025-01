Välismaal elav Eesti pensionär: sotsiaalkindlustusamet sunnib karistuseks kuu aega nälgima!

«Lugesin Postimehest, et reedese päeva asemel kantakse pension nüüdsest üle alles esmaspäeval,» selgitas Rein. «Nonii, olgu, aga esmaspäeval vaatasin, et mul polegi raha! Hakkasin uurima, läksin sotsiaalkindlustusameti kodulehele ja logisin ID-kaardiga sisse. Mingit teadet selle kohta polnud, et pensioni väljamaksmine oleks mingil põhjusel katkestatud. Seal on vaheleht «Minu dokumendid». Kui selle avasin, oli kirjas, et puuduvad andmed, mida siia kuvada! Nagu ma polekski sotsiaalkindlustusametisse mitte kunagi mingeid dokumente esitanud!»