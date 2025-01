Jaanuar tõi endaga mitte ainult plaanid uueks aastaks, vaid ka detsembrikuised küttearved. Sellel aastal olid Narva tariifid keskmiselt 2–4,5 eurot kilovatt-tunni eest. Kuidas aga Narva sellisesse olukorda sattus, kes on süüdi ja mida oodata edasi?

Tatjana on noor narvalane. Ta elab üksi ja üürib korterit viiekorruselises majas Partisani tänaval ning kuigi üür on 70 eurot kuus, ei olnud detsembrikuine kommunaalarve sama ilus. «Arve oli 300 eurot ja pärast selle kättesaamist ei suutnud ma tund aega rääkida,» ütleb Tatjana. Tema soojustamata majas oli tariif 2,93 eurot kWh eest.

«See on talumatu ja ma ei ole ju ainus. Minu naaber, kes sai sama suure arve, oli samuti kohutavalt endast väljas. Kuidas me peaksime elama? Mille eest toitu ostma? Ma jõudsin järeldusele, et midagi tuleb ette võtta,» ütles Tatjana portaalile Rus.Postimees.