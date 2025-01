Alustame seaduseelnõust. Eesti Kirikute Nõukogu kiri on väga tasakaalukas, ei ole kummagi osapoole suhtes kallutatud. Hiljuti avaldasite arvamust, kus ütlesite: õhus on küsimus, kas kanooniliste sidemete katkestamise nõue on sekkumine kiriku autonoomiasse või mitte. Kas siis on või mitte?

Meil pole kunagi varem selliseid olukordi olnud. Muide, täna saime muudetud seaduseelnõu. Peaaegu kõik Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekud võeti arvesse. Ma ei ole riigi- ega kanoonilise õiguse ekspert, eriti kuna see on eri kirikutes mõnevõrra erinev. Kuid sellises olukorras, kus riik mõjutab kirikute rolli ühiskonnas või nende positsiooni, püüab seadusega midagi muuta, on Eesti Kirikute Nõukogu ülesanne esitada küsimusi. Peame veenduma, et tagatud on nii kollektiivne kui ka individuaalne usuvabadus, põhiseaduse austamine, et Eestis ei ole riigikirikut. Selliseid samme astuv valitsus peab püüdma meile vastuseid anda ja meid veenda, et kõik on korras.