Linnavalitsus määras ametisse Tallinna Põhjatähe Põhikooli direktori

Tegemist on märgilise sündmusega, kuna Põhjatähe Põhikool on esimene pärast Eesti taasiseseisvumist loodud uus munitsipaalkool pealinnas, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Abilinnapea Aleksei Jašin rõhutas kooli avamise tähtsust: «Põhja-Tallinna kiire kasv nõuab, et koolivõrk suudaks pakkuda piirkonna lastele kvaliteetset ja kodulähedast haridust. Põhjatähe Põhikooli rajamine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. Meil on hea meel, et kooli juhiks valiti Vladislav Lušin, kelle professionaalsus ja laialdased kogemused haridusvaldkonnas annavad kindluse, et uus kool kujuneb usaldusväärseks ja inspireerivaks hariduskeskuseks nii õpilastele kui ka kogukonnale.»