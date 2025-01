«Meie suurima julgeolekupartneri USA uus president Donald Trump on andnud selge sõnumi, et eeldab NATOs kaitsekulutuste taseme kasvu viiele protsendile. Toetan kaitsevõime veel kiiremat suurendamist,» kirjutas Michal.

«Eesti teab hästi oma vaenlast ja arvan, et nagu Poolal, Lätil, Leedul, tuleb ka meil viis protsenti eesmärgiks võtta,» lisas peaminister. Eesti ligikaudne kaitseinvesteeringute tase on aastal 2026 planeeritud 3,7 protsenti SKTst. «Viie protsendi saavutamiseks tuleb meil kaitseinvesteeringuid ajas varasemaks tuua, kaitseministeerium teeb selleks oma parima,» selgitas ta.

«Katteallikas kaitsekulude kasvule peab olema mitmekesine, ELi keskne rahastuse kasv kaitsevaldkonda, kärbete jätkumine avalikus sektoris ning laen koos ELi eelarvereeglitega, mis arvestavad riikide kaitseinvesteeringuid. Ma ei näe, et saaksime hetkel makse veel tõsta,» kirjutas peaminister.

Ta lisas, et iseseisvuse hoidmine on meile eksistentsiaalne küsimus. «Loodan sellele lähenemisele laipindset toetust Eestis, kindlasti konsulteerides teiste riigikogu erakondadega, et valikuid juba veebruaris Euroopa kaitseteemalisel Ülemkogul arutada kolleegidega teistest riikidest,» kirjutas Michal.