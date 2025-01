Kolm aastat on taunitud Venemaa sõjamasinat kasvõi kaudselt toetavaid ärisid. Ometi on Eestis olemas suurettevõte, mis pakub teenuseid Vene oligarhide äridele, kellest vähemalt kaks on ka sanktsioonide all. Siiski on kõik JOKK.

Eesti laevafirma Hansa Shipping laevad veavad endiselt ja regulaarselt alumiiniumi Iirimaalt Venemaale. Nad veavad seda Venemaa alumiiniumihiiu Rusali Iirimaa tehasest. Rusali asutaja ja pikaaegne omanik on lääne sanktsioonide alla sattunud oligarh Oleg Deripaska. Sanktsiooni(de) all olevate isikutega majandussidemetes olemine on keelatud. Aga kõnealusel juhul juriidiliselt Eesti ettevõttele midagi ette heita ei saa, kuigi laevad sõidavad regulaarselt ning kaupu veetakse edasi.

Kel on viimastel nädalatel Läänemere kaablirüüsteretkede või muidu varilaevastiku mure tõttu tekkinud harjumus süüvida mereseirekeskkonna Marine Trafficu laevakaartidesse, on ehk kerge üllatusega märganud, kuidas kaunite eesti naisenimedega alused triivivad Venemaa poole või tulevad sealt. Laevad kuuluvad laeva prahtimis- (ehk sisuliselt rentimis-) ja mehitamisteenust pakkuvale Baltic Maritime Logistics Groupile kuuluvale Hansa Shippingule. Seega, kui Hansa Shippingu üks juhtidest Ants Ratas ütleb Postimehele, et nende ettevõte kaupu Venemaale ei impordi ega ekspordi, siis formaalselt on neil õigus. Ettevõttena nad seda ei teegi. Aga kui mingi muu ettevõte veab kaupu Hansa Shippingu laevaga ja võib-olla ka meeskonnaga, siis praktikas teeb see ikka selle välja, et vedajaks on Hansa Shipping.