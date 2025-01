«Täitsa normaalsele põllumaale tahetakse puuistandusi teha!» pahandas 182 teraviljakasvatajat koondava Eesti suurima põllumajandusühistu Kevili juht Hannes Prits. «Näiteks Põlvamaal on määratud istandikeks sobilikeks aladeks ligi 8000 hektarit põllumaad. See on ligi 18 protsenti kasutuses olevates maadest. Samas hakatakse seal kohe demonteerima Pihkva-Tartu kõrgepingeliini (ühendus Venemaaga – toim), mille alt vabaneb 80 meetri laiune liinikoridor metsades, mis oleks metsastamistegevuseks vägagi sobilik ala.»