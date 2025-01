Nõukogu esimees Rein Veidemann kinnitas kohtumise lõppedes, et nõukogu üldise seisukoha järgi ERR identiteedikabaree näitamisega seadust ei rikkunud. «Mööndi, et meie ringhäälingu sisese hea tava paberi järgi toimus libastumine. Saade oleks võinud olla eetris kasvõi 1. jaanuaril, aga meil ei ole eel- ega järeltsensuuri,» ütles Veidemann.

Nõukogu esimehe sõnul on pärast vana-aastaõhtut töötajate siselistid endiselt üle koormatud ning sinna laekuvad siiani erinevad nõuded. Veidemann viitas korduvalt ka riigikogu liikmele Varro Vooglaiule, kes avaldas ühismeedias ERRi juhatusele ja nõukogule suunatud protestikirju. «Kõige tähtsam, mis koosolekult kõlama jäi, oli see, et nõukogu liikmel ei ole mitte mingisugust õigust rünnata väljastpoolt nõukogu, mille liige ta ise on. Ta rikkus lojaalsuspõhimõtet ja ründab organisatsiooni, kuhu ta ise kuulub, ja seda tuli talle meelde tuletada. Vooglaid sellega muidugi ei nõustunud ja ta ei nõustu mitte millegagi – tema seisukohalt oli see seaduserikkumine ja selle juurde ta ka jäi,» lausus ta.