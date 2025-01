TOIMINGUPIIRANG Oliver Nääs: juba kriminaalmenetluse alla sattumine jätab inimese elule saatusliku pitseri

Toimingupiirang tähendab sisuliselt ametiisiku keeldu teha iseenda ja oma lähedaste ning endaga seotud isikute suhtes otsuseid või toiminguid. Toimingupiirangu eesmärk on vältida huvide konflikti realiseerumist. Huvide konflikti on olukord, kus isiklikud ja avalikud huvid on vastuolus.

«Toimingupiirangute ümber toimuv vajab juba ammu korrastamist. Selline segadus pärsib ametnike otsustusjulgust ja suunab passiivsusele. Lisaks on näha, et sellistes segastes oludes ei soovi tihti ka erasektori kogemusega võimekad inimesed avalikku võimu teostada. See on suur probleem meie kõigi jaoks,» räägib Nääs, kes kaitseb endist justiitsministrit Kalle Laanetit ja Martin Helme endist nõunikku Kersti Krachti.