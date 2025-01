Sillamäel hukkus korteripõlengus vanem mees

Kahjuks saavad enamus hukkunuga korteripõlengud alguse hooletust suitsetamisest. Ka selle sündmuse puhul võib põlengu põhjuseks olla suitsetamine. Päästjad panevad inimestele südamele, et siseruumides suitsetamine on erakordselt ohtlik. Hõõguv koni või kuum tuhk võib väga kiiresti süüdata ümberkaudse põlevmaterjali nagu näiteks teki, mööbliesemed, ajalehed vms. Elades kortermajas on suitsetamiseks soovitatav minna õue ja ohutusse kaugusesse trepikojast ning naabrite akendest. Kindlasti peab kodus olema õigesti paigaldatud ja töökorras suitsuandur, mida soovitame vähemalt kord kuus testnupule vajutamisega kontrollida.