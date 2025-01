Täna toimub meeleavaldus «Ma olen Ukrainast. Ukraina on ühtne»

«Ukraina ühtsuse päeval kutsume teid üles osalema meeleavaldusel Venemaa saatkonna juures Tallinnas, et tuletada maailmale veel kord meelde, et iga Ukraina nurgake on osa meie ühtsest riigist, et okupeeritud linnad olid, on ja jäävad Ukraina osaks ning et ukrainlasi ei saa jagada! Kutsume ka meie Eesti sõpru ühinema selle aktsiooniga, sest koos teiega kaitseme jätkuvalt tõde, vabadust ja ühtsust mitte ainult Ukraina, vaid kõigi Euroopa riikide jaoks!» kirjutas Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis.