Tallinna äri- ja teeninduskolledži alla koonduvad Tallinna teeninduskool ja Tallinna majanduskool. Tallinna ehituskooli, Tallinna tööstushariduskeskuse, Lasnamäe mehaanikakooli ja Tallinna polütehnikumi liitumisel moodustatakse Tallinna IT- ja tehnikakolledž.

Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse kuuluvus on läbirääkimistel, kuid tuge vajavatele õpilastele hakkab see pakkuma teenuseid kogu regioonis. Eesti merekooli tulevik on samuti veel lahtine. Muusika- ja balletikool ehk MUBA jääb iseseisvaks.