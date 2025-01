Kohus mõistis kolm noort süüdi terroristlikusse ühendusse kuulumises

Kuriteo toime panemise ajal olid kõik kolm süüdimõistetut alaealised. Seetõttu mõistis kohus neile kokkuleppemenetluses kohustused, et suunata noori edaspidi õiguskuulekalt käituma. Kohustustena osalevad noored riskimaandavates ja rehabiliteerivates tegevustes, et neid deradikaliseerida ning vähendada nende riskikäitumist. Kohtu määratud kohustuste täitmise eesmärk on aidata kaasa eluterve maailmavaate kujundamisele ning positiivsete hoiakute ja väärtuste arendamisele, toetades nende isiklikku ja sotsiaalset rehabilitatsiooni.