«Koos Rootsi peaministri Ulf Kristerssoniga arutasime meie riigi jätkuvat abistamist. Hindame sügavalt kõike, mida Rootsi on Ukraina toetamiseks juba teinud. Eriti meie õhutõrje tõhustamist ja kaitsetootmisse investeerimist,» sõnas Zelenskõi.

President märkis, et Ukraina positsiooni edasine tugevdamine on ülioluline, sest see aitab tuua õiglase ja püsiva rahu lähemale kogu Euroopale.