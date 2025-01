Zelenskõi arutas Hollandi peaministriga kaitseinvesteeringuid

«Oluline on rõhutada, et Holland järgib põhimõtet »Ei midagi Ukrainast ilma Ukrainata«. Täna arutasime ühiseid jõupingutusi, mis on vajalikud, et kindlustada tugev positsioon meie riigi toetuseks meie kaitsjatele ning investeeringud Ukraina kaitsesektorisse,» kirjutas Zelenskõi sotsiaalmeedias.