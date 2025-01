Siseministeerium esitas valitsusele kirikute ja koguduste seaduse muutmise eelnõu

Siseministri sõnul soovitakse seadusemuudatustega tagada, et inimesed saaksid oma usku vabalt praktiseerida ning kirikud ja kogudused vabalt tegutseda, ilma vaenulike suunisteta ega kohustuseta kuuletumisvande tõttu tegutsema vaenulike režiimide huvides. «Eelnõu eesmärk pole kindlasti sekkuda seadusekuulekate ning Eestis tagatud usu- ja muid vabadusi austavate usuühenduste tegevustesse. Seadusega kavatseme küll välistada selgelt selle, et meile vaenulikud välisriigid või näiteks terroristlikud organisatsioonid saaksid religiooni kaudu meie ühiskonda mõjutada, võimendades näiteks meie väärtusruumi ebasobivaid sõnumeid – olgu selleks terrorismi ja vägivalla õigustamine või näiteks vaen mingisuguse teise usutunnistusega inimeste suhtes,» rääkis Läänemets.

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) presidendi Urmas Viilma sõnul mõistab EKNi juhatus, et valitsusel lasub kohustus maandada ja ennetada julgeolekuriske Eesti riiklikule iseseisvusele ja rahvale ning teha selleks ka vajalikud seadusemuudatused. «Hea meel on tõdeda, et EKNi sügisel esitatud parandusettepanekutega on ministeerium arvestanud ning peamised mureküsimused on lahendanud,» lisas Viilma.