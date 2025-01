«Analüüsi tulemused näitavad, et tegemist on rasvahapete ja estrite seguga, mida kasutakse näiteks kosmeetikavahendite tootmisel. Arvatavasti pärinevad valged tükid mõne möödasõitnud laeva lastist,» märgitakse postituses. Tegemist on rasvaga, mille lagundamisega saab loodus ise hakkama.