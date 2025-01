Gruusia peaminister: riigikogu avaldus Gruusia kohta näitab süvariigi mõju Eestis

Gruusia peaministri sõnul on tema riik jäänud Eestiga ühepoolsesse sõprusesse, vahendas väljaanne Agenda . Ta märkis, et riigikogu avaldus on vastuvõetamatu, arvestades ajaloolist sõprust, mis on kahe rahva vahel välja kujunenud.

Gruusia peaminister lisas, et kuigi varjatud globaalne võrgustik ehk süvariik on sattunud Ameerika Ühendriikides surve alla, on see võrgustik muutunud Euroopas veelgi aktiivsemaks ning selle mõju on eriti tõsine Balti riikides, sealhulgas Eestis.