Zelenskõi hinnangul on nafta võtmetegur Venemaa rahule sundimisel

«Koordineerime oma rahvusvahelisi jõupingutusi ja täna pidasime asjakohaseid kohtumisi eelkõige USA ja meie Euroopa partneritega. Rahu läbi tugevuse on võimalik ja me oleme selles täiesti kindlad. Peaasi on hoida ja tõhustada survet Venemaale ehk ainsale osapoolele, kes tahab seda sõda ja on selles sõjas süüdi. Loomulikult on Venemaa see, kes üritab agressiooni ja okupatsiooni pikendada. Energiaressursid ja eriti nafta on kõige olulisemad võtmed rahu ja tõelise julgeoleku saavutamiseks,» rääkis Zelenskõi.